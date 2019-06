जापान: भारतीय समुदाय से रूबरू हुए पीएम मोदी, गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

ओसाका। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जापान के कोबे में प्रतिष्ठित ह्योगो हाउस में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके प्यार के लिए आभारी हूं। लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में भारत माता की जय और मोदी-मोदी के नारे लगाए।

#WATCH Japan: Slogans of 'Vande Mataram', 'Jai Sri Ram' raised at community event at the Hyogo Prefecture Guest House, in Kobe after the conclusion of PM Narendra Modi's address. pic.twitter.com/E5C2kAtpWL

- पीएम मोदी के संबोधन के बाद हॉल में लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए

- प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी जापान की चौथी यात्रा है।

- यात्राओं में जापान में भारत के प्रति एक आत्मीयता, एक अपनापन अनुभव किया।

- अपनी सभ्यता और अपने मूल्यों पर गर्व करना, Talent और Technology को राष्ट्रनिर्माण का हिस्सा बनाना, ये मैंने जापान में प्रत्यक्ष अनुभव किया है।

स्पेस में हमारा स्टेशन हो, इसपर काम जारी है

- 2022 तक चांद पर भारतीयों को भेजेंग

- गगनयान से चांद पर जाएगा इंसान

- सस्ते स्पेस तकनीक विकसित करना हमारा लक्ष्य है

- एक समय था जब हम कार बनाने में सहयोग कर रहे थे और आज हम बुलेट ट्रेन बनाने में सहयोग कर रहे हैं।

- आज भारत का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां जापान के प्रोजेक्ट्स या इंवेस्टमेंट्स ने अपनी छाप न छोड़ी हो। इसी प्रकार भारत का Talent और मैनपावर जापान को मजबूत करने में योगदान दे रहा है।

- दिल्ली के अलावा अहमदाबाद और वाराणसी प्रधानमंत्री आबे को ले जाने का सौभाग्य मुझे मिला। प्रधानमंत्री आबे मेरे संसदीय क्षेत्र और दुनिया की सबसे पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी में से एक काशी में गंगा आरती में शामिल हुए। उनकी ये तस्वीरें भी हर भारतीय के मन में बस गई हैं।

- लगभग 2 दशक पहले, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री योशिरो मोरी जी ने मिलकर हमारे रिश्तों को Global Partnership का रूप दिया था।

- 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुझे मेरे मित्र प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मिलकर इस दोस्ती को मजबूत करने का मौका मिला।

- हमारी बोलचाल के भी कुछ सूत्र हैं जो हमें जोड़ते हैं। जिसे भारत में 'ध्यान' कहा जाता है, उसे जापान में 'Zen' कहा जाता है। जिसे भारत में 'सेवा' कहा जाता है, उसे जापान में भी 'सेवा' कहा जाता है।

- जब दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की बात आती है तो जापान का उसमें एक अहम स्थान है। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि सदियों के हैं। इनके मूल में आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है।

- प्रचंड जनादेश ने बढ़ाई भारत की ताकत

- ये जनादेश पूरी दुनिया को ताकत देने वाला है

-ये जनादेश दुनिया में भारत के विश्वास को बढ़ाएगा

- अतंर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्ण बहुमत का अलग प्रभाव होता है

- सबका साथ-सबका विश्वास के साथ अब सबका विश्वास

- भारत-जापान के बीच सदियों पूरा रिश्ता है

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मंत्र हमें याद रखना चाहिए

- 'बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो'

- ओसाका में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं मोदी

- जापान में बसे भारतीयों को पीएम मोदी का प्रणाम

- तीन दशक बाद किसी एक दल को मिला पूर्ण बहुमत

- 1971 के बाद पहली बार मिला प्रचंड जनादेश

- भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को पीएम ने किया प्रणाम

- गर्मी के बीच चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भारतीय जनता का आभार

- भारत जैसे विशाल देश में यह जीत किसी सिद्धी से कम नहीं है

- ये जीत पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाला है।

- देश ने पहले से अधिक विश्वास जताया है

- चुनाव में आशा-और आकांक्षा की जीत

- ये जीत सच्चाई की ओर लोकतंत्र की जीत है

- मानवता के इतिहास में इससे बड़ा चुनाव नहीं हुआ

The iconic Hyogo House in Kobe is all set to host a Community Programme for PM @narendramodi.



PM Modi will address the programme shortly.



Several members of the Indian diaspora in japan are attending the programme. pic.twitter.com/LoYVNEp8m4