भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी, कहा-यहां के छात्रों के सपनों के साथ है भारत

थिंपू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। यहां पर रविवार को उन्होंने भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने भारत में तेज गति के विकास को लेकर चर्चा की। मोदी ने कहा कि देश का युवा वर्ग तेजी से नए क्षेत्रों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार भी इस काम में उनकी मदद कर रही है। उन्हें बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी ने बताया कि भारत में भूटान के 4 हजार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है।

