पीएम मोदी ने भूटान को बताया भारत का दोस्त, दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

थिम्पू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पड़ोसी देश भूटान की यात्रा पर हैं। दो दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे पीएम का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। शनिवार को पीएम मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोते शेरिंग के साथ की गई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध साझा हितों पर आधारित हैं।

भारत-भूटान के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर

इस दौरे पर भारत और भूटान के बीच हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट, नॉलेज नेटवर्क, मल्टी स्पेशलिएटी हॉस्पिटल, स्पेस सैटेलाइट, रूपे कार्ड के इस्तेमाल समेत 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि दोनों देश छोटे उपग्रहों पर साथ मिलकर काम करेंगे।

Bhutan: 5 Memoranda of Understanding (MoU) signed between India & Bhutan at Simtokha Dzong, in presence of Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Bhutan (Dr.) Lotay Tshering pic.twitter.com/sRJIjb6h8H

बता दें कि पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नरेशों ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ ही पीएम ने यहां लोकसभा चुनाव में हुई अपनी जीत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की जनता के निर्णायक जनादेश की बदौलत उन्हें भूटान के साथ एक बार फिर काम करने का मौका मिला है।

PM Modi in a joint statement with Bhutan PM (Dr.) Lotay Tshering: Bhutan has a special place in the hearts of 130 crore Indians. I am very happy that I have come to Bhutan soon after the beginning of my second term. pic.twitter.com/AVTV7zG6Sk