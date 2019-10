PAK विदेश मंत्री कुरैशी का बड़ा बयान, बोले- पूर्व PM मनमोहन सिंह ने खत लिखकर कहा 'मैं करतारपुर आउंगा'

इस्लामाबाद। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की ओर से हर दिन कोई न कोई बयान सामने आ रहा है। जैसे-जैसे गुरुनानक देव जी का 550 वां प्रकाशपर्व का समय करीब आता जा रहा है, पाकिस्तान इसपर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें भी तेज करता जा रहा है।

अब सिखों के पवित्र स्‍थान करतारपुर कॉरिडोर के संबंध में पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा बयान दिया है। कुरैशी ने एक स्‍थानीय टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मैंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया था। मैं उनका धन्‍यवाद करता हूं कि उन्‍होंने मुझे पत्र लिखा और कहा कि मैं आउंगा, लेकिन मुख्‍य अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि एक आम आदमी की तरह आउंगा। अगर वे आम आदमी की तरह आते हैं तो हम उनका स्‍वागत करेंगे।

Pakistan Foreign Minister, on Pak's Capital TV, on Kartarpur Corridor: I had invited former PM of India Manmohan Singh. I'm thankful to him, he wrote me a letter & said, 'I'll come but not as chief guest but an ordinary man.' We'll welcome him even if he comes as an ordinary man. pic.twitter.com/Kbx3ePhX2U