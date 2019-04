श्रीलंका: कोलंबो बस अड्डे से 87 बम डेटोनेटर बरामद, देश में आपातकाल घोषित

कोलंबो। रविवार को ईस्टर के मौके पर एक के बाद एक आठ सीरियल धमाकों से श्रीलंका दहल उठा। अब सोमवार को एक बार फिर से कोलंबो के मुख्य बस अड्डे से 87 बम डेटोनेटर बरामद होने के बाद से श्रीलंका में सनसनी फैल गई है। बम को डिफ्यूज करते वक्त एक बम फट गया। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गार्जियन पत्रकार माइकल साफी द्वारा शेयर किया गया सेंट एंथोनी चर्च का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि लोग भय के कारण इधर-उधर भाग रहे हैं। बीबीसी के मुताबिक यह विस्फोट उस समय हुआ, जब सुरक्षाकर्मी एक वाहन से मिले विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में जुटे थे। पत्रकार साफी ने कहा कि चर्च के पास हुआ विस्फोट छोटा था। बता दें कि रविवार को हुए सीरियल धमाकों में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 290 तक पहुंच गई है। इस घटना में 500 से अधिक लोग घायल हैं। इस घटना में चार भारतीयों की भी मौत हो गई। घायलों में से कई के हालत बहुत ही गंभीर है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने आधी रात को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया है। इससे पहले बीते साल ही आपातकाल को खत्म करने की घोषणा हुई थी।

Reuters: An explosion went off in a van near a church in Colombo, #SriLanka when bomb squad officials were trying to defuse it. pic.twitter.com/eBpIUKk7Pt