Mole On Nose: जिनकी नाक के बीच में होता है तिल, जानिए वो लकी होता है या अनलकी

नाक पर तिल (Mole On Nose) इंसान के चेहरे पर तिल महज सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं होते बल्कि ये व्यक्ति के भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं। हमारे शरीर पर जन्मजात के कुछ निशान होते हैं जिन्हें हम तिल का नाम देते हैं। शरीर के अलग-अलग अंगों पर तिल की स्थिति, उनके रंग और आकार के हिसाब से अपने भविष्य का अनुमान भी लगाया जा सकता है।समुद्र शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि यह तिल बहुत विशेष महत्व रखते हैं। आइए जानते हैं नाक के बीच में तिलों का होना।

1. नाक के बीच में तिल (Mole In The Middle Of The Nose) हर व्यक्ति के शरीर में कहीं ना कहीं तिल होता है। इसके साथ ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर तिल होने का अलग-अलग महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी की नाक के बीच में तिल है तो वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोग स्वभाव से आत्मनिर्भर भी होते हैं और जीवन में उच्च पद हासिल करते हैं।

3. नाक के नीचे तिल का रंग और उसका प्रभाव (Color of mole under the nose and its effect) ऐसा भी कहा जाता है कि जिन लोगो की नाक पर काला तिल होता है वह व्यक्ति बहुत ही मेहनती और लगनशील होते हैं। ये लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल भी करते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों के शरीर पर लाल रंग के भी तिल होते हैं। लाल तिल वाले लोग बहुत ही भावुक और संवेदनशील होते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग बहुत ही शांत और धैर्यवान होते हैं, साथ ही ऐसे लोग जीवन में बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं।