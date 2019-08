लखनऊ. भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) उन्नाव गैंगरेप (Unnao gangrape) मामले से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हीं के विधायक ऐसे होने नहीं दे रहे। लोकसभा चुनाव (Loksabha election) के बाद उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj) विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से सीतापुर जेल में मिलने गए थे। खुद उनका बयान था कि सेंगर ने जिले के लिए बहुत काम किया है, मैं उनका हाल चाल जानने के लिए जेल गया। मामले ने उस वक्त इतना तूल नहीं पकड़ा था, लेकिन जब से सड़क हादसा हुआ है, और पीड़िता के परिवार के दो और लोगों की मृत्यु हुई है तब है साक्षी महाराज के उस जेल के दौरे को कई दफा विपक्ष इस्तेमाल कर रेप आरोपी को संरक्षण देने के आरोप लगा रहा है। लेकिन इस माहौल में हरदोई के विधायक ने जो बयान दिया उसने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया है भाजपा को घेरने का। बात हो रही है हरदोई के मल्लावा के विधायक आशीष सिंह आशु के जिन्होंने सेंगर के समर्थन में ऐसे बयान दे दिए हैं, जिससे भाजपा दोबारा डिफेंसिव मोड में आ गई है। क्या कहा विधायक ने? पहले ये जान लीजिए-

मंच से कह दिया ऐसा-

हरदोई में मल्लावा से विधायक आशीष सिंह आशु ने रेप के आरोप में सीतापुर जेल में बंद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए आदरणीय, शुभकामनाएं जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनके जेल से जल्द बाहर निकलने की कामना की। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे भाई 'आदरणीय' कुलदीप सिंह सेंगर मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं। यह समय का कालचक्र ही है जो आज कुलदीप सिंह सेंगर हमारे बीच नहीं है, लेकन वह जल्द ही हम सबके बीच होंगे और हमारा नेतृत्व करेंगे। शर्मनाक बात तो यह भी दिखी मंच पर आसील लोगों ने उनकी इस बात का ताली बजाकर स्वागत किया। सिर्फ यह नहीं बल्कि उसकी मंच पर कुलदीप सिंह की फोटो भी पोस्टरों में देखी गई। लेकिन इस पर किसी ने कोई टिप्पड़ी नहीं की। यहां तक नव निर्वाचित अध्यक्ष को शपथ दिलाने वाले और मंच पर मौजूद रहे एसडीएम अनिल सिंह ने भी इसे अनदेखा किया।

#WATCH: Ashish Singh, BJP MLA from Bilgram-Mallanwan says, "kathinaion se guzar rahe hain hum sab ke bhai aadarniya Kuldeep Sengar ji. Samay ka kaalchakra kaha jaega, phir bhi hum sabki shubhkamnaein hain jitni kathianein hain us se ladkar wo apka netritv karne pahuchenge" (02.8) pic.twitter.com/02TLhBai9Y