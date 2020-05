Maruti Suzuki ने शुरू किया Buy Now Pay Later ऑफर, अब कार खरीदना हो जाएगा आसान

मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है जिसके बाद अब कंपनी बाय नाउ पे लेटर ( Maruti Suzuki buy now pay later ) ( Maruti Suzuki buy now pay later offer ) , 90% ऑन रोड फंडिंग, लॉन्ग टेन्योर लोन जैसे ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए लेकर आई है।

नई दिल्ली: लॉक डाउन के दौरान लगातार घटती बिक्री को वापस से बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑफर्स का सहारा ले रही हैं और अब मारुति ने भी अपनी कारों की खरीद पर नया ऑफर शुरू किया है। आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है जिसके बाद अब कंपनी बाय नाउ पे लेटर ( Maruti Suzuki buy now pay later ) ( Maruti Suzuki buy now pay later offer ) ( Maruti Suzuki buy now pay later scheme ) ( Maruti cars EMI scheme ) , 90% ऑन रोड फंडिंग, लॉन्ग टेन्योर लोन जैसे ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए लेकर आई है। इन ऑफिस की मदद से ग्राहक बेहद ही आसानी से कार खरीद पाएंगे और उन्हें लॉक डाउन के दौरान इसके भुगतान की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए तैयार किए गए हैं और इससे कारों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

अगर बात करें बाय नाउ पे लेटर ऑफर ( Maruti buy now pay in 2021 ) ( vehicle loan EMI offer ) की तो इसमें ग्राहकों को कार खरीदने के बाद इसकी ईएमआई भरने की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास ईएमआई पर 60 दिनों का लाभ उठाने का समय होगा। विवाह ऑफिस चुनिंदा मारुति सुज़ुकी कारों पर ही दिया जा रहा है और 30 जून 2020 या इससे पहले होने वाले लोन भुगतान पर ही लागू होगा। इस ऑफर में एक निश्चित अवधि के बाद आपको ईएमआई देनी होती है और आपको एमआई में कुछ महीनों की राहत दी जाती है।

कई अन्य कंपनियां भी हैं जिन्होंने बाय नाऊ पे लेटर ऑफर शुरू किया है और यही वजह है कि ग्राहकों की कार खरीदने में दिलचस्पी बढ़ रही है। बाय नॉउ पे लेटर स्कीम से लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिलती है और यही इस ऑफर की खासियत है। कुछ ऐसे लोग जिनकी नौकरी इस योगदान के दौरान चली गई है ऐसे में इन लोगों को तकरीबन 60 दिनों तक किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद वो ईएमआई भर सकते हैं।

इसके साथ ही कंपनी 90% तक ऑन रोड फंडिंग का भी ऑफर दे रही है। इस ऑफर का फायदा आपको चुनिंदा मारुति सुजुकी कार ऊपर ही मिलेगा। और कंपनी ने लंबी अवधि के लोन विकल्प जैसी सुविधा भी शुरू की है। इस ऑप्शन में लोन की अवधि बढ़ाकर आगे कर दी जाती है और इससे ईएमआई पर असर पड़ता है और यह भी कम हो जाती है जिससे हर महीने आपको ज्यादा यमाई देने की फिक्र नहीं करनी पड़ती है।