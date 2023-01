Submitted by:

सिर्फ 50 पैसे बढ़ा भाव, जिले में इसी सीजन में गेहूं का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ है, 21 केंद्रों पर 5 फरवरी से शुरू होगा किसानों का पंजीयन



Registration of farmers at 21 centers from February 5