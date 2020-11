बहराइच में सुबह-सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौके पर हुई मौत, 10 घायल

बहराइच. उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र के शिव दहा मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घालय हो गए। घायलों में पांच की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को पुलिस ने अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक और घायल लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया और सिंगाही के रहने वाले हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे में मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया।

किछौछा शरीफ के लौट रहे थे सभी

पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी में सवार 16 यात्री अम्बेडकरनगर स्थित किछौछा शरीफ के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी पयागपुर थाना क्षेत्र के शिव दहा मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस आ गई होती तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन एम्बुलेंस के न पहुंचने पर पुलिस की गाड़ी से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका इलाज शुरू हो सका।

