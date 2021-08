पुलिस मुठभेड़ में दो गैंगस्टर अपराधी गिरफ्तार, देसी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद

Two gangster criminals arrested in police encounter in Balrampur- जनपद में गोकशी के लिए गोवंश लेकर जा रहे दो गैंगस्टरों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मुठभेड़ में उनके पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक और गोवंश बरामद हुआ है।