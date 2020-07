एम्बुलेंस के इंतजार में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने घर के बाहर सड़क पर तोड़ा दम

- देर से पहुंचा शव वाहन, सड़क पर घंटों पड़ा रहा शव

- परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और बीबीएमपी पर लगाया लापरवाही का आरोप

- अधिकारियों ने कहा, आधे घंटे में पहुंच गई थी एम्बुलेंस

बेंगलूरु.

सामाजिक लांछन के डर और एम्बुलेंस की देरी ने 65 वर्षीय एक कोरोना मरीज की जान ले ली। शव वाहन भी देर से पहुंचा और दक्षिण बेंगलूरु के हनुमंतनगर में मरीज का शव घंटों सड़क (waiting for ambulence corona positive 65 year old patient dies on road in Bengaluru. Dead body remained unattended for several hours) पर ही पड़ा रहा। बारिश भी तेज हो रही थी। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस पहुंचने में देरी की बात से इनकार किया है। बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के आयुक्त बी.एच. अनिल कुमार ने घटनाक्रम पर अफसोस जताते हुए कहा कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। सुनिश्चित करेंगे कि आगे से ऐसी घटनाएं न हों। अप्राकृति मौत का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अनिल कुमार शनिवार को मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से माफी मांगी।

मृतक श्रीनिवास (परिवर्तित) के परिजनों के अनुसार घर के बाहर वे करीब तीन घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। इस दौरान वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया।

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ चिकित्सक के अनुसार आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंच गई थी। तब तक मरीज की मौत हो गई। श्रीनिवास ने गुरुवार को ही केंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (Kempegowda Institute of Medical Sciences ) में कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए थे। बीबीएमपी की टीम ने शुक्रवार को उन्हें फोन कर पॉजिटिव होने की जानकारी दी और एम्बुलेंस भेजी। लेकिन सामाजिक लांछन के डर से श्रीनिवास नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने एम्बुलेंस उनके घर तक पहुंचे। इसलिए एम्बुलेंस आने की दिशा में वे खुद पैदल चलने लगे। इस दौरान वे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।

स्वास्थ्य विभाग ने शव वाहन के पहुंचने में देरी की बात मानी है। बसवनगुड़ी क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारी शव नहीं ले जाते हैं इसलिए एम्बुलेंस कर्मियों ने शव वाहन विभाग को सूचित किया। बारिश और जाम में फंसने के कारण वाहन को पहुंचने में करीब तीन घंटे लगे। बाद में शव को विक्टोरिया अस्पताल के शवगृह भेजा गया। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार करीब 10 वर्ष से श्रीनिवास को हृदय की बीमारी भी थी।

शव वाहन की कमी

बीबीएमपी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पालिका में शव वाहन की कमी भी है। कोरोना व अन्य कारणों से शहर में शुक्रवार को 20 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन शव वाहन आठ ही हैं। श्रीनिवास के शव की जानकारी मिलने के दौरान शव वाहन कर्मचारी एक और शव प्रबंधन में व्यस्त थे। काम खत्म होते ही वे हनुमंतनगर के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन बारिश के कारण ट्रैफिक जाम में घंटो फंसे रहे।