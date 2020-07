40 मिनट तक रुक गई थी हृदय की धड़कन

- पांच वर्षीय बच्ची को चिकित्सकों ने बताया 'मिरेकल चाइल्ड'

- यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी के दौरान दो फीसदी से कम मामलों में ऐसी संभावना

बेंगलूरु.

यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी के दौरान पांच वर्षीय बच्ची के हृदय की धड़कन करीब 40 मिनट तक रुक गई और रक्तचाप शून्य हो गया। लेकिन चिकित्सकों ने इस दौरान हिम्मत नहीं हारी। हृदय की मालिश, सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रेसूसिटेशन - CPR) और जीवन रक्षक अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से बच्ची के अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त की आपूर्ति बहाल रखी गई। इस बीच हृदय की धड़कने आती-जाती रहीं। हृदय को प्राकृतिक रूप से धड़कने में करीब 40 मिनट लगा, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। (Bengaluru doctors revive 5 year old child from a 40 minute long cardiac arrest during a liver transplant surgery) चिकित्सकों ने इस बच्ची को 'मिरेकल चाइल्ड' बताया है। प्रत्यारोपण के बाद बच्ची की जिंदगी के साथ परिवार में खुशियां लौट आई हैं।

एस्टर सीएमआइ अस्पताल में यकृत प्रत्यारोपण सर्जन डॉ. सोनल अस्थाना और डॉ. राजीव लोचन जे (Dr. Sonal Asthana and Dr. Rajiv Lochan J) ने बताया कि परिवार तुमकूरु जिले का निवासी है। दुर्लभ अनुवांशिक विकृति जिसे प्रोग्रेसिव फैमलियल इंट्राहैप्टिक कोलेस्टासिस (progressive familial intra-hepatic cholestasis - पीएफआइसी) के नाम से जाना जाता है के कारण बच्ची सात माह की उम्र से ही पीलिया से जूझ रही थी। धीरे-धीरे यकृत ने काम करना बंद कर दिया। यकृत प्रत्यारोपण अंतिम विकल्प था। मां के यकृत दान करने के निर्णय के बाद ऑपरेशन शुरू हुई लेकिन नए यकृत को बच्ची की रक्त वाहिकाओं से जोडऩे के दौरान उसके हृदय ने अचानक काम करना बंद कर दिया। हृदय की गति रुकने का कारण संभवत: शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड का स्तर बढऩा है।

अनेस्थिसियॉलोजिस्ट डॉ. अरुण वी. (Dr. Arun V) ने बताया कि यकृत प्रत्यारोपण के दौरान दिल की धड़कनों का बंद होना विरलतम मामला है। दो फीसदी से भी कम मामलों में इसकी संभावना होती है।