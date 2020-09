बेंगलूरु में दूसरे दिन भी चार हजार से ज्यादा संक्रमित

बेंगलूरु. बेंगलूरु शहर में लगातर दूसरे दिन कोविड के चार हजार से ज्यादा पुष्ट मामले (Bengaluru for the 2nd day gets more than 4000 new covid cases) सामने आए हैं। प्रदेश में शुक्रवार को कोविड के कुल 8,655 नए मामले सामले आए। इनमें से 4,080 मरीज बेंगलूरु से हैं। गुरुवार को बेंगलूरु शहर में 4192 मरीज मिले थे। बेंगलूरु में कुल मरीजों की संख्या 2,12,547 पहुंच गई है। इनमें से 1,67,936 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 41,816 मरीजों का उपचार जारी है। कोविड से 2,794 मरीजों की मौत हुई है।

कुल संक्रमित 5.5 लाख के पार

प्रदेश में शुक्रवार को 8,655 नए मरीजों की पुष्टि होते ही कुल संक्रमितों की तादाद 5,57,212 पहुंच गई। इनमें से 4,50,302 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 98,474 मरीज उपचाराधीन हैं। 5644 मरीजों को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रदेश में कोविड से 8417 मरीजों ने जान गंवाई है। इनमें से 86 मौतों की पुष्टि शुक्रवार को हुई। 823 मरीज आइसीयू में भर्ती हैं।

गत 24 घंटे में 20,284 रैपिड एंटीजन और 39,635 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 59,919 सैंपल जांचे गए हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोगों ने जांच कराई है। रिकवरी दर 80.81 फीसदी और मृत्यु दर 1.51 फीसदी रही।

अन्य प्रभावित जिले

बागलकोट जिले में 135, बल्लारी जिले में 498, बेलगावी जिले में 191, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 308, बीदर जिले में 44, चामराजनगर जिले में 51, चिकबल्लापुर जिले में 14, चिकमगलूरु जिले में 87, चित्रदुर्ग जिले में 79, दक्षिण कन्नड़ जिले में 217, दावणगेरे जिले में 142, धारवाड़ जिले में 256, गदग जिले में 78, हासन जिले में 227, हावेरी जिले में 156, कलबुर्गी जिले में 226, कोडुगू जिले में 67, कोलार जिले में 58, कोप्पल जिले में 44, मंड्या जिले में 111, मैसूरु जिले में 702, रायचुर जिले में 113, रामनगर जिले में 49, शिवमोग्गा जिले में 183, तुमकूरु जिले में 176, उडुपी जिले में 63, उत्तर कन्नड़ जिले में 92, विजयपुर जिले में 183 और यादगीर जिले में 66 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।