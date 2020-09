कोरोना : बेंगलूरु में चार दिन में मिले 16569 नए मरीज

बेंगलूरु. बेंगलूरु शहर में लगातार चौथे दिन कोविड के चार हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। गत चार दिनों में 16,569 (Bengaluru registered more than 16000 new covid cases in 4 days) नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2,20,847 पहुंच गई है। इनमें से 1,73,176 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 44,274 मरीजों का उपचार जारी है। कोविड से अब तक 2836 मरीजों की मौत हुई है।

कर्नाटक (Karnataka) में रविवार को कोविड के 9,543 पुष्ट मामले सामने आए। इनमें से 4,217 मरीज बेंगलूरु शहर से हैं। जो बेंगलूरु में एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। प्रदेश में अब तक कुल 5,75,566 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,62,241 लोगों ने कोरोना से जिंदगी की जंग जीती है। 6522 मरीजों को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। 8,601 मरीजों को बचाया नहीं जा सका है। इनमें से 19 मरीजों की मौत गैर कोविड कारणों से हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 79 मरीजों के मौत की पुष्टि रविवार को की। 1,04,724 मरीज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। आइसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या 835 पहुंची है।

प्रदेश में रविवार तक रिकवरी दर 80.31 फीसदी और मृत्यु दर 1.49 फीसदी रही। गत 24 घंटे में 26,049 रैपिड एंटीजन और 41,808 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 67,857 सैंपल जांचे गए हैं।

मैसूरु जिले में 952 मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों की तादाद 33,300 पहुंच गई है। इनमें से 26,101 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 6,477 मरीजों का उपचार जारी है। 722 मरीजों की मौत हुई है।

दक्षिण कन्नड़ जिले में 460 लोग संक्रमित हुए हैं। अब तक मिले 22,127 मरीजों में से 16,080 स्वस्थ हुए हैं। 5,537 मरीजों का उपचार जारी है। कोविड से 508 मरीजों की मौत हुई है।

हासन जिले में 408 मरीजों की पुष्टि हुई। कुल 15,624 मरीजों में से 12,489 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 2,861 मरीजों का उपचार जारी है। 274 मरीजों की मौत हुई है।

उडुपी जिले में 320 नए मरीज मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 16,354 पहुंच गई। इनमें से 14,517 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और 1,693 मरीजों का उपचार जारी है। 144 मरीजों की मौत हुई है।

बागलकोट जिले में 46, बल्लारी जिले में 310, बेलगावी जिले में 184, बेंगलूरु ग्रामीण जिले में 213, बीदर जिले में 50, चामराजनगर जिले में 38, चिकबल्लापुर जिले में 195, चिकमगलूरु जिले में 206, चित्रदुर्ग जिले में 198, दावणगेरे जिले में 74, धारवाड़ जिले में 139, गदग जिले में 61, हावेरी जिले में 115, कलबुर्गी जिले में 10, कोडुगू जिले में 53, कोलार जिले में 125, कोप्पल जिले में 87, मंड्या जिले में 276, रायचुर जिले में 102, रामनगर जिले में 19, शिवमोग्गा जिले में 164, तुमकूरु जिले में 282, उत्तर कन्नड़ जिले में 100, विजयपुर जिले में 35 और यादगीर जिले में 44 नए मरीजों की पुष्टि हुई है।