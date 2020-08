कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा छवि खराब होने के डर से बेड स्वीकार नहीं कर रही सरकार

बेंगलूरु. कर्नाटक के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने सोमवार को कलबुर्गी में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर कोविड-19 के देखभाल केंद्रों के लिए दान किए गए बेड को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया। खरगे ने इस दौरान एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया।

सारी सामग्री एक छात्रावास में पड़ी है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक ने कहा कि कलबुरगी में कोविड देखभाल केंद्र शुरू करने के लिए 550 बेड देने के बाद से लगभग दो सप्ताह हो गए हैं। सारी सामग्री एक छात्रावास में पड़ी है क्योंकि भाजपा के कुछ नेताओं को लगता है कि यदि वे कांग्रेस से बेड स्वीकार करते हैं तो इससे सरकार की छवि खराब होगी।

It has been nearly 2 weeks since we donated 550 corrugated beds to start Covid care centers in Kalaburagi. The materials have been lying in a hostel as a few BJP leaders think it will show the Govt in poor light if they accept the beds from @INCKarnataka

