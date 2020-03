कोरोना मरीज का वायरल विडियो फेक

मेंगलूरु. जिले में एक 22 वर्षीय व्यक्ति में कोरेना वायरस (Novel Corona Virus) की पुष्टि होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक विडियों (Viral Video on Social Media) को प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने फेक बताया है। वेनलॉक जिला सरकारी अस्पताल (Wenlock District Hospital in Mengaluru) ने भी इसकी पुष्टि की है। अस्पताल प्रशासन ने सोमवार को इस वायरल वीडियो के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है।

विडियो में अस्पताल के नीले बिस्तर पर गुलाबी पतलून में मास्क पहन लेटा एक युवक सांस लेने के लिए मशक्कत करता दिख रहा है। मानों जैसे अब उसके प्राण प्राण पखेरू उडऩे ही वाले हों।

अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एच. आर. राजेश्वरी देवी ने बताया कि वेनलॉक अस्पताल नीचे बिस्तर का प्रयोग नहीं करता है। पुलिस आयुक्त पी. एस. हर्षा को मामले से अवगत करा उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है।

एक हजार वेंटिलेटर और 10 लाख मास्क की खरीद जल्द : स्वास्थ्य मंत्री

बेंगलूरु. कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के उपचार के लिए प्रदेश सरकार ने एक हजार वेंटिलेटर (One thousand Ventilator) खरीदने का फैसला लिया है। प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बी. श्रीरामुलू (B. Sriramulu) ने सोमवार को बताया कि वेंटिलेटर के अलावा 10 लाख मास्क, पांच लाख व्यक्तिगत स्वच्छता किट, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर (Mask, Hand Sanitiser, Thermal Scanner) भी मांगए जाएंगे।

श्रीरामुलू ने बताया कि उप मुख्यमंत्री डॉ. अश्वथनारायण के साथ मिल उन्होंने वेंटिलेटर निर्माताओं से विचार-विमर्श किया है। बेंगलूरु की एक कंपनी वेंटिलेटर की आपूर्ति करेगी। व्यक्तिगत स्वच्छता किट और सैनिटाइजर अन्य कंपनियों से खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग संक्रमण को रोकने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है।