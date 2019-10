कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने दी हाथ काटने की धमकी

Former Congress minister threatened to cut off hand: नेताओं का बोलते समय आपा खो देना कोई नहीं बात नहीं है। आवेश में आए दिन कोई न कोई नेता कुछ ऐसी बयानबाजी कर जाते हैं जिससे उनके साथ ही पार्टी की भी किरकिरी होती है।