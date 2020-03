कर्नाटक में दीवारों पर लिखे गए ‘फ्री कश्मीर’ और मोदी विरोधी नारे

बेंगलूरु. अज्ञात शरारतीतत्वों ने बेंगलूरु में दीवारों पर फ्री कश्मीर का नारा लिख दिया जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक नारों पर पेंट करवा दिया। आपत्तिजनक नारे लिखने वाले कौन लोग या संगठन हैं इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

बेंगलूरु के डीसीपी (पूर्व) डॉ शरणप्पा एसडी ने कहा कि शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एन्क्लेव के पास एक दीवार पर फ्री कश्मीर के नारे लिखे मिले हैं। आपत्तिजनक लेखन को लेकर पुलिस ने कर्नाटक ओपन प्लेसेज (विरुपण रोकथाम का अधिनियम) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है।

वहीं रविवार को कर्नाटक के तेलंगाणा से लगते सीमावर्ती जिले कलबुर्गी में अज्ञात शरारती तत्वों ने यहां एक व्यस्त इलाके में स्थित मकान की दीवार पर पाक समर्थक नारे लिख दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

