कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव 22 व 27 दिसम्बर को

बेंगलूरु. कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग (The Karnataka state election commission) ने सोमवार को दो चरणों में 5762 पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत (gram panchayat elections) चुनावों की घोषणा की। राज्य भर में चुनाव 22 दिसम्बर और 27 दिसम्बर को होंगे। आयुक्त बसवराजू (SEC Commissioner Basavaraju) ने कहा कि दोनों चरणों की मतगणना 30 दिसम्बर को (Counting for both the phases will be held together on December 30) एक साथ होगी।

कोविड-19 नियमों का पालन जरूरी

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच हो रहे चुनावों के मद्देनजर सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने पहले ही चुनाव के लिए घोषित मानक संचालन प्रक्रियाओं (standard operating procedures ) का पालन किया जाएगा, जिसके अनुसार पांच से अधिक लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सकते। मास्क पहनना जरूरी है और सामाजिक दूरी का पालन भी अनिवार्य होगा।

सुबह सात से पांच बजे के बीच मतदान

दोनों चरणों में मतदान सुबह 7 से शाम 5 बजे के बीच किया जाएगा। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, उन्हें अंतिम घंटे में वोट करने की अनुमति दी जाएगी।

बता दें कि कर्नाटक में 6000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 162 का कार्यकाल दिसम्बर के बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ पंचायतों से जुड़े न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

चुनाव का पहला चरण 22 दिसम्बर को होगा, जिसमें 113 तालुक (2930 पंचायत) के लिए चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में शेष 113 तालुक (2832 पंचायत) के लिए मतदान होगा। मतदाताओं की कुल संख्या 2.96 करोड़ है जिनमें 1.49 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, 1.47 करोड़ महिला मतदाता हैं और 1048 अन्य हैं।