पैर के अंगूठे और उंगली के बीच पेन पकड़े छात्र को पर्चा लिखते देख आश्चर्यचकित रह गए शिक्षा मंत्री

बेंगलूरु.

प्रदेश बोर्ड 10वीं यानी एसएसएलसी परीक्षा (SSLC Exam) शुरू होने के दूसरे दिन शुक्रवार को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसे विद्यार्थी की तस्वीर साझा की जिसने नि:शक्तता को परीक्षा में बाधा नहीं बनने दिया। तस्वीर में विद्यार्थी फर्श पर बैठा हुआ है और उत्तर लिखने के लिए बिना किसी की मदद के अपने पैर की उंगलियों (the boy used his leg to write his sslc exams) का उपयोग कर रहा है।

कौशिक नामक इस बच्चे ने बंटवाल स्थित एसवीएस हाई स्कूल में परीक्षा दी। मंत्री ने कहा कि बच्चे को पर्चा लिखते देख वे आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे बच्चे अपने बलबूते पर जीवन को नई दिशा देते हैं। इस साहसी व दृढ़ इच्छाशक्ति वाले बच्चे से सबक लेने की जरूरत है।

कौशिक के परिजनों व शिक्षकों के अनुसार कौशिक बचपन से ही पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में आगे रहा है। शारीरिक नि:शक्तता को उसने कभी भी सफलता और मेहनत के आड़े नहीं आने दिया।