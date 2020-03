पुलिस प्रमुख की अपील: सभी दयालु लोग थाने में भोजन पहुंचाएं

बेंगलूरु. यदि आप लॉकडाउन के कारण भोजन की कमी का सामना कर रहे लोगों को भोजन पहुंचाना चाहते हैं तो पुलिस इसमें आपकी मदद करेगी।

पुलिस प्रमुख प्रवीण सूद ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो लोग भोजन से वंचित हो रहे हैं यदि आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो नजदीकी थाने में पकाया हुआ, पैक किया हुआ सादा भोजन पहुंचा दें। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि भोजन जरूरतमंदों तक पहुंच जाए।

Philanthropists, in case you want to support poor, leave cooked, packed , simple food at the designated police station and it will reach poor. @ips_patil Jt CP Crime 9480801011 is the nodal officer for deciding the police station for fair distribution.