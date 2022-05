भारत गौरव ट्रेन संचालन को कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी

कर्नाटक की पहली ट्रेन होगी

धार्मिक व पर्यटन स्थल देखने का मिलेगा मौका

Published: May 27, 2022 07:58:56 am

बेंगलूरु. कर्नाटक सरकार के देवस्थानम विभाग ने भारत गौरव टे्रन चलाने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही दक्षिण पश्चिम रेलवे के साथ सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण कराने के बाद एक लाख रुपए शुल्क भी जमा करा दिया है। यह कर्नाटक की प्रथम भारत गौरव ट्रेन होगी। भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन कराने वाली थीम आधारित ट्रेनें हैं। सेवा प्रदाता इस मॉडल से जुड़े मार्ग, यात्रा कार्यक्रम, टैरिफ और अन्य विशेषताओं को तय कर सकता है। इस नीति के तहत, पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे राइट टू यूज मॉडल के तहत आईसीएफ कोचों से युक्त रेक उपलब्ध कराएगा।

उपयोग करने का अधिकार मॉडल के तहत, सेवा प्रदाता रामायण सर्किट, काशी यात्रा आदि मार्गों, यात्रा कार्यक्रम, टैरिफ और अन्य विशेषताओं सहित व्यवसाय मॉडल तय करने के लिए स्वतंत्र है। सेवा प्रदाता थीम के आधार पर कोच के इंटीरियर को भी नया रूप दे सकता है और विज्ञापनों और ब्रांडिंग के लिए कोचों का उपयोग कर सकता है। सेवा प्रदाता कम से कम दो वर्षों के लिए और कोचों की शेष अवधि की समाप्ति तक रेक का मालिक हो सकता है। ट्रेन का वास्तविक संचालन और सुरक्षा संबंधी तकनीकी रखरखाव रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे सेवा प्रदाता द्वारा अनुरोध किए गए रेल मार्गों पर समयबद्ध तरीके से विस्तृत प्रस्ताव इसमें कोच विन्यास, यात्रा कार्यक्रम, ठहराव आदि की योजना और अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। ट्रेन के रूट, किराए और कोच की संरचना से संबंधित तौर-तरीकों पर जल्द ही काम किया जाएगा।

