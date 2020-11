कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार : डॉ. सुधाकर

बेंगलूरु. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद इसके वितरण, भंडारण और प्रबंधन आदि बिंदुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा सहित चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के. सुधाकर भी बैठक में शामिल हुए।

डॉ. सुधाकर ने बताया कि केंद्र की सलाह के अनुसार प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन के वितरण नीति और प्रबंधन आदि की तैयारी (Karnataka is well prepared for Covid -19 vaccine delivery) शुरू कर दी है। इसके लिए गठित टास्क फोर्स ने भंडारण और वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की है। वैक्सीन को लेकर सभी मोर्चों पर तैयारी जारी है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार 29,451 टीकाकरण स्थलों और 10,008 वैक्सीनेटरों की पहचान की है। सरकारी स्वास्थ्य देखाभाल कार्यकर्ताओं की सूची तैयार है। निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में से 80 फीसदी पहले ही डेटा साझा कर चुके हैं। शेष डेटा का संकलन एक सप्ताह में पूरा होने की संभावना है।

कोल्ड स्टोरेज सुविधा की कोई कमी नहीं

राज्य में भंडारण सुविधाओं के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि कर्नाटक राज्य में टीकों के भंडारण और वितरण के लिए लगभग 2,855 कोल्ड चेन केंद्र हैं। बेहतर आपूर्ति शृृंखला नेटवर्क के साथ टीकों के समयबद्ध वितरण के लिए बेंगलूरु शहर, शिवमोग्गा और बल्लारी जिले में तीन नए क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर प्रस्तावित किए गए है। तीनों में स्टोरों में अतिरिक्त वॉक-इन कूलर और फ्रीजर की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी।

मंत्री ने कहा कि वैक्सीन स्टोर्स का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। राज्य में 10 वॉक-इन कूलर और चार फ्रीजर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तीन वॉक-इन कूलर और दो फ्रीजर के लिए हामी भरी है। जिसके लिए आवश्यक नागरिक कार्य शुरू किए जा रहे हैं। वैक्सीन कार्यक्रम के लिए आवश्यक कोल्ड स्टोरेज क्षमता के सटीक आकलन के लिए प्रत्येक वायल में खुराक की संख्या और मात्रा जानने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से वैक्सीन संबंधित सभी जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया है।

ड्राई भंडारण सुविधा पर मंत्री ने कहा कि राज्य को वैक्सीन कार्यक्रम के लिए ड्राई भंडारण स्थान का आकलन करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने पहले से ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार कुछ डीप फ्रीजर्स और आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर आवंटित किए हैं। अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए भारत सरकार को सूचित किया गया है।

पशुपालन विभाग की सुविधाओं के उपयोग के बारे में मंत्री ने कहा कि विभाग के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं व उपलब्ध क्षमता की समीक्षा व डेटा संकलन पर काम जारी है। इसके अलावा, निजी अस्पतालों खासकर चेन अस्पताल के पास उपलब्ध अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का भी आकलन जारी है।