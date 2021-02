कम होगी गर्मी की छुट्टी : शिक्षा मंत्री

- शिक्षा विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए

बेंगलूरु. स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियां पहले से कम दिनों के लिए ( summer holidays will be curtailed in schools this year) होंगी। शिक्षा विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावर्ती जिलों के दौरे के दौरान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई का नुकसान हुआ है। भरपाई के लिए गर्मी की छुट्टियों में कटौती होगी। शिक्षा विभाग छुट्टियों की संख्या को कम करने की योजना बना रहा

सूत्रों के अनुसार जून में परीक्षा समाप्त होने और जुलाई में अगले शैक्षणिक वर्ष के शुरुआत के बीच की छुट्टियों को कम किया जाएगा। हालांकि, छुट्टियां रद्द नहीं की गई हैं। छुट्टियों की अवधि अभी भी सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है। इस पर चर्चा तब शुरू हुई जब जनवरी के अंत में राज्य बोर्ड परीक्षाओं की समय सारिणी की घोषणा की गई थी।