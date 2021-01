कोवैक्सीन की खुराक जल्द : सुधाकर

बेंगलूरु. कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' (COVAXIN) की 20 हजार खुराक जल्द बेंगलूरु (Karnataka to soon receive first consignment of COVAXIN) पहुंचेगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. के. सुधाकर ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन के एक वायल में 10 मिली जबकि कोविशील्ड के प्रत्येक वायल में 5 मिली वैक्सीन होती है। दोनों स्वेदशी वैक्सीन में यही एक अंतर है। कोवैक्सीन के एक वायल से 20 जबकि कोविशील्ड के एक वायल से 10 लोगों का टीकाकरण हो सकता है। टीकाकरण में दोनों वैक्सीन का इस्तमाल होगा। लगवाने वालों के पास चुनने का विकल्प नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान शनिवार से प्रारंभ करेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देर्शों अनुसार सभी जिलों को टीके वितरित किए जाएंगे।

डॉ. सुधाकर ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों को बधाई दी। कुछ नेता सूची में शामिल नहीं हो सके लेकिन उन्हें पार्टी में उपयुक्त स्थान दिया जाएगा। राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है तो कई नेता नाखुश होते हैं। यह लोकतंत्र का हिस्सा है। सभी नेता एकजुट हैं और पार्टी में कोई मतभेद नहीं है।