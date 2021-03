मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा क्लस्टर, दो दिन में मिले 295 नए संक्रमित

बेंगलूरु. उडुपी (Udupi) जिले के मणिपाल में स्थित मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ( एमआइटी) का परिसर राज्य में अभी तक सबसे बड़ा कोरोना क्लस्टर (Karnataka's Manipal Institute Of Technology comes out as biggest corona cluster) है। दो दिनों में 295 नए मामलों की पुष्टि हुई है।

पिछले 11 दिनों में एमआइटी (Manipal Institute Of Technology) में 770 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है जिनमें से 667 शुक्रवार को उपचाराधीन थे।

शुक्रवार को भी एमआइटी में 184 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो उडुपी जिले में मिले 210 नए मरीजों का 87 फीसदी है। पूरे संस्थान परिसर को कंटेंनमेंट जोन घोषित कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

परिसर में रहने वाली सभी लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। गुरुवार को उडुपी जिले में 145 नए मामलों की पुष्टि हुई थी जिसमें से 111 एमआइटी परिसर के थे। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एमआइटी परिसर में पहले चक्र की जांच पूरी हो चुकी है और अब दूसरे चक्र की जांच चल रही है, इसमें संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जाएगी।