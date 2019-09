२० महिलाओं से किया विवाह, गर्भनिरोधक के बहाने खिलाता था साइनाइड, मिली ऐसी सजा

Married 20 women, fed cyanide on the pretext of contraceptive विभिन्न शहरों में 20 युवतियों को धोखे से marrige किया था। वह युवतियों को पहले विवाह करने का झांसा देकर उन्हें आभूषण, नकद राशि और अन्य कीमती चीजों को चुराकर लाने के उकसाता था।