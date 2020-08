अब कुमारस्वामी ने कहा, ‘हिन्दी राजनीति’ छीनती है मौके

बेंगलूरु. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व जद-एस नेता एचडी कुमारस्वामी ने द्रमुक नेता कनिमोझी के समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा है कि हिन्दी पॉलिटिक्स के कारण दक्षिणी राज्यों के नेताओं को पूरे मौके नहीं मिलते।

लगातार कई ट्वीट करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि डीएमके की सांसद से पूछा गया कि क्या आप भारतीय हैं। कनिमोझी के साथ हुए इस अपमान के खिलाफ मैं अपनी आवाज उठाता हूं। उनका कहना था कि यह बहस का विषय है कि किस तरह दक्षिण भारत के नेताओं से हिन्दी भाषा राजनीति ने अवसर छीन लिए हैं। हिन्दी राजनीति ने कई दक्षिण भारतीय नेताओं को प्रधानमंत्री बनने से रोका है।

उन्होंने इस कड़ी में एचडी देवगौड़ा, करुणानिधि, कामराज का नाम लिया। साथ ही कहा कि देवगौड़ा इस बाधा को पार करने में सफल रहे लेकिन कई मौके पर उन्हें भाषा को लेकर आलोचना भी झेलनी पड़ी।

लालकिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा के हिन्दी में भाषण का जिक्र करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि यह हिन्दी राजनीति की सफलता थी कि देवगौड़ा को हिन्दी में भाषण देना पड़ा। हालांकि उन्होंने देवगौड़ा के मान जाने की वजह यह बताई कि अधिकांश किसान यूपी व बिहार से थे।

गैर हिन्दी राजनेताओं का सम्मान नहीं

अगले ट्वीट में कुमारस्वामी ने लिखा कि मेरे साथ भी यही अनुभव रहा, मैं दो बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं। सत्ताधारी दल दक्षिण भारत के लोगों की अनदेखी करते हैं। मैंने करीब से देखा है कि वे किस तरह हिन्दी राजनीति चलाते हैं और गैर हिन्दी राजनेताओं का सम्मान नहीं करते हैं।

DMK @arivalayam MP @KanimozhiDMK has been questioned "Are you an Indian?". I raise my voice against the insult meted to sister Kanimozhi.

Now, it is apt to debate how political leaders from the South were snatched of their opportunities by Hindi politics and discrimination.

1/6