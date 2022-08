Karnataka: राहुल ने सिध्दरामय्या की जमकर तारीफ की, कहा बतौर मुख्यमंत्री अच्छी सरकार चलाई

सिध्दरामय्या के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में दावणगेरे में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मैं इस बात की भी सराहना करता हूं कि सिद्धारमैया ने कर्नाटक की सरकार कैसे चलाई। (I also appreciate how Siddaramaiah ran the government of Karnataka.) उनके पास राज्य के लिए एक विजन है।

सिद्धरामैया के साथ एक विशेष लगाव का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि मैं आमतौर पर जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं होता हूं, लेकिन मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मेरा सिद्धरामैया के साथ एक विशेष लगाव है।

राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जहां लोगों को एकजुट किया और राज्य में सद्भाव पैदा किया, वहीं भाजपा सरकार लोगों के बीच में दूरी पैदा करके इस खूबसूरत राज्य में नफरत फैला रही है।

इससे पहले राज्य के दावणगेरे जिले में आयोजित समारोह के लिए लाखों लोग समारोह स्थल पर पहुंचे। लोगों की अपार भीड़ का आलम यह था कि राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए यातायात में फंस गए थे।