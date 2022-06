RSS News: मुख्यमंत्री ने बताया क्यों Congress सत्ता में नहीं आएगी, RSS को लेकर कही यह बात

RSS: Chief Minister told why Congress will not come to power, said this about RSS

कहा, Karnataka में भी होगी हार

बैंगलोर Published: June 05, 2022 05:21:13 pm

बेंगलूरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बारे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश के कारण कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में सत्ता खो दी और वे उसी कारण से कर्नाटक में सत्ता में नहीं आएंगे।

संघ के देशभक्ति और समाज सेवा से जुड़े कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि संघ समाज सेवा करता रहा है और विभिन्न आपदाओं के दौरान लोगों के साथ खड़ा था। लोग जानते हैं कि आरएसएस क्या है। संघ के बारे में लोगों को गुमराह करने के कारण ही कांग्रेस कई राज्यों में हार चुकी है और कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। पाठ्यपुस्तक संशोधन के मुद्दे पर राजनीति

उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तक संशोधन के मुद्दे पर भी राजनीति की जा रही है और शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब दिया है। राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान भ्रम की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा कि 10 जून तक प्रतीक्षा करें। संशोधित पाठ्यक्रम को कूड़ेदान में फेंक दें

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति को भंग करके इस विवाद का पटाक्षेप करने की कोशिश की है लेकिन नेता प्रतिपक्ष सिध्दरामय्या का कहना है कि संशोधित पाठ्यक्रम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने सच्चाई का खुलासा किया है। उनका कहना है कि सिलेबस में संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अब मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन हिंदू है और किसने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पढ़ना जारी रखे

