Karnataka: संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, अल-कायदा में शामिल होने की तैयारी में था

लगभग पंद्रह दिन पहले पुलिस को उसकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पता चला तभी से उसकी निगरानी की जा रही थी। पुलिस ने हुसैन के अलावा चार अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हुसैन का मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

कश्मीर जाने की योजना, आतंकी संगठनों से संपर्क पुलिस के अनुसार हुसैन ने फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से दुनिया भर में बदनाम कई आतंकी संगठनों से संपर्क किया। इसके बाद उसने कश्मीर जाकर (had plans to go to Jammu and Kashmir) अल कायदा ऑपरेटिव से मुलाकात करने की योजना बनाई थी।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हुसैन बच्चों के अलावा किसी और से बातचीत नहीं करता था। वह फूड डिलीवरी ब्वाय था और रात में काम करता था। गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने सोमवार को कहा कि बेंगलूरु पुलिस ने एक आतंकवादी संगठन से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि उसके स्थानीय सहयोगियों से भी पूछताछ की गई है।