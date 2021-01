यूके से कर्नाटक लौटे तीन और यात्री पॉजिटिव, 40 हुई संख्या

बेंगलूरु. यूनाइटेड किंगडम (यूके) से लौटे तीन और यात्री आरटी-पीसीआर (Three more United Kingdom returnee found covid positive in Karnataka) जांच में कोविड पॉजिटिव मिले हैं। जेनेटिक सीक्वेंसिंग (Genetic Sequencing) के लिए तीनों के नमूने निम्हांस (Nimhans) भेजे गए हैं। तीनों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। इनके संपर्क में आए अन्य लोगों की पहचान प्रक्रिया तेज की गई है। कर्नाटक में अभी तक यूके स्ट्रेन के 11 मामलों की पुष्टि हुई है।

सात प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी संक्रमित

इसके साथ ही यूके से लौटे संक्रमित मरीजों की संख्या 40 पहुंच गई है। पॉजिटिव यात्रियों के 25 प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी कोविड पॉजिटिव (25 primary contacts too tested positive for covid) निकले हैं। इनमें से सात कॉन्टैक्ट्स की पुष्टि बुधवार को हुई। जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए इन सातों के नमूने निम्हांस भेजे गए हैं। 25 में से एक में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है।

784 नए मामले

प्रदेश में बुधवार को कोविड के 784 नए मामले सामने आए जबकि 1,238 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 9,24,137 पहुंच गई है। हालांकि, इनमें से 9,02,817 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। 9,177 मरीजों का उपचार जारी है। प्रदेश में कोविड से अब तक 12,124 मरीजों की मौत हुई है। छह मौतों की पुष्टि बुधवार को हुई। बीते 24 घंटे के दौरान आइसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी है। मंगलवार तक 194 मरीज ही आइसीयू में भर्ती थे। बुधवार को इनकी संख्या बढ़कर 210 हो गई।

स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में गत 24 घंटे में 11,136 रैपिड एंटीजन और 1,23,037 आरटी-पीसीआर जांच सहित कुल 1,34,173 नमूने जांचे। 784 नए मरीजों में से 437 मरीज बेंगलूरु शहरी जिले से हैं। यहां अभी तक संक्रमित 3,90,785 मरीजों में से 3,80,769 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। बेंगलूरु में कोविड से कुल 4,336 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से तीन मौतों की पुष्टि बुधवार को हुई। 5,679 मरीज उपचाराधीन हैं।