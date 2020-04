वेनलॉक जिला अस्पताल में ही जांचे जाएंगे नमूने

मैसूरु. वेनलॉक जिला अस्पताल (Wenlock District Hospital) के वायरोलॉजी लैब में कोरोना वायरस की जांच सुविधा मंगलवार से उपलब्ध हो गई। जांच के लिए नमूने अब बेंगलूरु नहीं भेजने पड़ेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (The Indian Council of Medical Research - आइसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (National Institute of Virology - एनआइवी) ने लैब को अधिकृत किया है। आइसीएमआर के विशेषज्ञ दल ने एक सप्ताह पहले लैब की समीक्षा की थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलू ने करीब तीन सप्ताह पहले इस अस्पताल में जांच शुुरू करवाने की घोषणा की थी। लैब के पर्यवेक्षक व पैथोलॉजिस्ट डॉ. सरथ ने बताया कि जांच के दिन ही रिपोर्ट उपलब्ध होगी। लैब में एक अप्रेल से प्रायोगित जांच कर रहे थे। अब तक जांच के लिए नमूने बेंगलूरु, हासन और शिवमोग्गा भेजे जा रहे थे।

मेंगलूरु उत्तर के विधायक डॉ. भरत वाई शेट्टी ने बताया कि लैब में कुल छह चिकित्सक, तकनीशियन व सहायक कर्मचारी सेवाएं देंगे। करीब 60 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस लैब में हर दिन 80 से 100 नमूने जांचे जा सकेंगे।