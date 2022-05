बाराबंकी में मंत्री ने खाई दाल-चावल और तोरई की सब्जी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां मलीन बस्ती का निरीक्षण किया।

राज्यमंत्री ने मलीन बस्ती के एक घर में परिवार के साथ जमीन पर बैठकर दोपहर का भोजन भी किया। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और विकास कार्यों की प्रगति जानी। वहीं मंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा और कहा कि उन सभी की सोच नकारात्मक है।

Yogi as Symbolic Photo on UP Minster Rout march in Barabanki