अधर में लटका 13 कॉलेजों के दो हजार छात्रों का भविष्य, नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा

बाराबंकी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 (UP Board Exam 2020) में केंद्रों के निर्धारण में अब टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। इसी के तहत जियो टैगिंग (UP Board Exam Centers Jio Tagging) के माध्यम से परीक्षा केंद्रों (UP Board 2020 Exam Centers) का निर्धारण और उनपर परीक्षार्थी के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन जिले के 13 कालेजों ने अभी तक जियो टैगिंग नहीं कराई है। जिससे इन कालेजों के छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटन (UP Board Exam centers) नहीं हो सकेगा और इन कालेजों में पढ़ रहे हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राएं परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। कालेजों का जियो टैगिंग कराने के लिए बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) राजेश कुमार वर्मा (DIOS Rajesh Kumar Verma) ने ब्लॉकवार नोडल अधिकारी नामित किया है।

दो हजार छात्र परीक्षा से हो सकते हैं बाहर

बाराबंकी जिले (UP Board Exam Centers in Barabanki) में राजकीय, अनुदानित और निजी क्षेत्र के 298 कालेज हैं। इनमें से अभी तक प्रगति विद्या मंदिर सफीपुर गदिया बंकी, एसएस हाईस्कूल बरौली जाटा बंकी, वेद माता इंटर कालेज धौरहरा निंदूरा, सरदार बल्लभ भाई पटेल पब्लिक स्कूल डिघावां सिद्धौर, श्री गुरुकृपा ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सनी बाजार सुबेहा हैदरगढ़, युगांतर विद्या मंदिर बेलहरा सूरतगंज, सर्वजीत इंटर कालेज मदनपुर फतेहपुर, शैलानी मां सरस्वती उमावि अख्तियारपुर हरख, बाबा जगजीवन दास इंटर कालेज शिव नगर जैदपुर हरख, डिवाइन पब्लिक स्कूल/कालेज वजीउद्दीनपुर बरायन हरख, श्री पुरुषोत्तम स्वरूप शिक्षा निकेतन गनहरी त्रिवेदीगंज, श्री संत भगवान औसान दास इंटर कालेज बाबापुरवा डूडी और शिवनंदन सिंह मेमोरियल स्कूल अन्गपुर रामनगर ने अपने कालेज की जियो टैगिंग (UP Board Exam Jio Tagging) नहीं कराई है। इससे इन कालेजों की दूरी ट्रेस नहीं हो पा रही है। केंद्र से इन कालेजों की दूरी नेट पर नहीं दिखाई देने पर परीक्षार्थियों का आवंटन भी संभव नहीं होगा। इससे इन कालेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे करीब दो हजार छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है।

बनाए गए नोडल अधिकारी

इस संबंध में डीआईओएस राजेश कुमार वर्मा (DIOS Rajesh Kumar Verma) ने बताया कि कालेजों की जियो टैगिंग (UP Board Exam Centers Jio Tagging) न होने से इन कालेजों के छात्र परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि छात्र परीक्षा से वंचित होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कालेजों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों की होगी। डीआईओएस ने विकास खंडवार नोडल अधिकारी डीआईओएस ने नियुक्त किए हैं। इनमें जीआईसी नगर बंकी, जीआईसी निंदूरा, राजकीय हाईस्कूल असदामऊ बेलहरी, जीआईसी सुबेहा, जीआईसी सूरतगंज, जीजीआईसी फतेहपुर, जीजीआईसी सतरिख, जीआईसी पोखरा, जीआईसी सिरौलीगौसपुर और जीआईसी सहावपुर के प्रधानाचार्यों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

ये हैं परीक्षा की तारीख (UP Board Exam Dates)

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Board) (UPSEB) के मुताबिक इस साल कुल 56,01,034 छात्रों ने अपना नामांकन कराया है। साल 2018-19 में, संख्या 57,95,765 और 2017-18 में 66,37,018 रही। रजिस्ट्रेशन (UP Board Exam Registration) की आखिरी तारीख 5 सितंबर, 2019 थी। यूपीएसईबी द्वारा इस साल के शुरू में जुलाई में जारी किए गए टाइम टेबल (UP Board Exam 2020 Time Table) के अनुसार, बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी, 2020 से शुरू होगी और 6 मार्च, 2020 (UP Board Exam Dates) को समाप्त होगी। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट 2020 में 20-25 अप्रैल (UP Board Results 2020) के बीच जारी होने की उम्मीद है।