हिरासत में मौत का मामला: समाप्त हुआ भाजपा का आंदोलन, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

पुलिस हिरासत में हुई मौत ( Death in police custody in baran ) के मामले को लेकर भाजपा ( BJP ) का आंदोलन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला ( CASE OF MURDER ) दर्ज करने व मृतक के परिजनों को तीन लाख रुपए का मुआवजा देने की प्रशासन की घोषणा के बाद समाप्त हो गया।