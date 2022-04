Youtube देख कर छाप रहे थे नकली नोट, एक छोटी सी गलती से पहुँच गई UP पुलिस

अखबारों में पढ़कर फिर यू ट्यूब से उसकी पुख्ता जानकारी करते हुए नकली नोट छापने वाले एक गिरोह को बस्ती पुलिस ने पकड़ लिया है। जिसे क्षेत्रीय बाजार में भी खूब चलाया गया। लेकिन दोबारा नकली नोट छापकर चलाते ही पुलिस ने 2 को पकड लिया।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ऐसे ही एक गिरोह का पता चला है, जिनके पास से 52 हजार से अधिक की करेंसी बरामद की गई है। बस्ती जिले में सोनहा पुलिस ने जाली नोट के कारोबार का खुलासा कर 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार दोनो व्‍यक्ति सोनहा थाना क्षेत्र के ही निवासी है। उनके पास से 52 हजार 4 सौ रूपए जाली करेंसी, 90 नोट छापने का सादा पेपर, लैपटाप, स्‍कैनर प्रिंटर, पेपर कटर आदि की बरामदगी की है।

Symbolic Photo to Show People Arrested by UP Police in Basti on Fake currency print