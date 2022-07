Multani Mitti Benefits: मुल्तानी मिट्टी स्किन और बालों के लिए है रामबाण इलाज, जानें इसके कमाल के फायदे

Multani Mitti Benefits: मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना स्किन और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मुल्तानी मिट्टी में कई ऐसे पोषक तत्व के गुण पाए जाते हैं, जो स्किन और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते है।

Multani Mitti Benefits: पुराने समय से मुल्तानी मिट्टी का उपयोग सेहत, स्किन और बालों के लिए किया जा रहा है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने से स्किन और बालों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। मुल्तानी मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा जैसे मिनरल्स के गुण पाए जाते हैं, जो स्किन और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करते है। स्किन पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। साथ ही स्किन पर ग्लो आती है। इसके अलावा, बालों में मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाल मुलायम और चमकदार होते हैं। तो आइए जानते हैं स्किन और बालों पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे के बारे में

Health benefits of multani mitti for skin and hair