Natural Blush: घर पर ही बना सकते है नेचुरल ब्लश, जानिए बनाने की विधि

जाने कैसे बनाएं घर पर ही नेचुरल ब्लश (Know how to make natural blush at home) चुकंदर ब्लश (Beetroot Blush) चुकंदर जितना खाने में फायदेमंद है, उतना ही चेहरे के लिए भी वरदान से कम नहीं है। चुकंदर चेहर की रंगत को निखारता है। पुराने समय से चुकंदर का उपयोग मेकअप के लिए होता आ रहा है। जी हां, आपने सही सुना। इसे मेकअप के सामान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने से गालों को गुलाबी रखने के लिए लोग चुकंदर का इस्तेमाल करते थे। चुकंदर का ब्लश बनाने के लिए आपको चुकंदर को अच्छे से उबाल लेना है और उसका गाढ़ा पल्प निकाल लेना है। फिर उस पल्प में कुछ बूँद ग्लिसरीन की मिलाएं। इस तरह आपका नेचुरल ब्लश तैयार हो जाएगा। इसे छोटे-छोटे कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें तब इस्तेमाल करें।

गाजर का ब्लश (Carrot blush) अगर आपको हल्का पीच कलर का ब्लश चाहिए तो आप ऑरेंज रंग की गाजर ले सकते हैं। इसका ब्लश बनाने के लिए गाजर को कद्दूकस करके धूप में सूखा लें। फिर अरारोट डालकर मिक्सी में पीस लें। आपका गाजर ब्लश तैयार है।