Baba Vanga Facts: जानिए बाबा वेंगा के अंधापन का कारण, असली नाम, वो महिला थे या पुरुष, कैसे हुई मौत…

Baba Vanga Facts: बाबा वेंगा से जुड़े तथ्य जानिए 1- बाबा वेंगा का असली नाम

2- बाबा वेंगा के अंधापन का कारण

3- बाबा वेंगा स्त्री थे या पुरुष?

4- बाबा वेंगा की मौत कैसे हुई? बाबा वेंगा का असली नाम (Baba Vanga Real Name) Vangeliya Pandeva Gushterova AKA Baba Vanga: इंटरनेट पर हमें बाबा वेंगा नाम ही पढ़ने को मिलता है। ये नाम इतना प्रचलित है कि इनका असली नाम शायद ही कोई जानता हो। मगर आप ये जान लें कि बाबा वेंगा ये असली नाम नहीं है। इनका रियल नेम है वांगेलिया पांडेवा गुशटेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova).

बाबा वेंगा के अंधापन का कारण (Why was Baba Vanga blind) Why Baba Vanga Blind: बाबा वेंगा का नाम सामने आते ही इनकी वही तस्वीर सामने आती है जिसमें उनकी आंखें नहीं हैं। लेकिन, क्या आप इनके अंधापन का कारण जानना चाहेंगे। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, बाबा वेंगा जन्म से ही अंधे थे। लेकिन आंख ना होकर भी वो दुनिया समझ पाते थे और वो मानव सेवा करते थे। साथ ही उन्होंने भविष्य को भी भविष्यवक्ता की तरह देखकर हमें काफी कुछ बताया।

बाबा वेंगा स्त्री थे या पुरुष? बाबा वेंगा एक महिला थी (फाइल फोटो) ये सवाल बहुत कंफ्यूज करने वााल है। आप सोच रहे होंगे कि नाम में बाबा है तो पुरुष होंगे। लेकिन, असल में बाबा वेंगा पुरुष नहीं महिला थी। हालांकि, भविष्यवक्ता होने के कारण हमने उनको “बाबा” का दर्जा दे दिया है। ये सवाल बहुत कंफ्यूज करने वााल है। आप सोच रहे होंगे कि नाम में बाबा है तो पुरुष होंगे। लेकिन, असल में बाबा वेंगा पुरुष नहीं महिला थी। हालांकि, भविष्यवक्ता होने के कारण हमने उनको “बाबा” का दर्जा दे दिया है।

बाबा वेंगा की मौत कैसे हुई? बाबा वेंगा की मौत कैसे हुई, हमें ये भी जान लेना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 को हुआ था। 1996 में निधन हुआ। बाबा वेंगा के मृत्यु का कारण कैंसर था। बताया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हम लगातार कई सालों से उनकी भविष्यवाणी पढ़ते आ रहे हैं। ये जान लें किवर्ष 5079 तक की भविष्यवाणियां बाबा वेंगा ने कर रखी थी। अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 अटैक, सोवियत संघ के 1991 में विघटन आदि जैसी कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। हम लगातार कई सालों से उनकी भविष्यवाणी पढ़ते आ रहे हैं। ये जान लें किवर्ष 5079 तक की भविष्यवाणियां बाबा वेंगा ने कर रखी थी। अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 अटैक, सोवियत संघ के 1991 में विघटन आदि जैसी कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है।

डिस्क्लेमर- बाबा वेंगा को लेकर यहां दी गई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद लेखों या रिपोर्ट्स से ली गई है। इन तथ्यों की पुष्टि पत्रिका डॉट कॉम नहीं करता है।