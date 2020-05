कोई आ रहा घर, यहां पेट की आग बुझाने खगड़िया से तेलंगाना गए बिहारी मजदूर

Bihar News: कोरोना संक्रमण की भयावहता के बीच जारी लॉकडाउन में देश भर से हजारों बिहारी मजदूर विशेष ट्रेनों से अपने गांव शहर लौटाए जाने पर विवश हैं लेकिन (222 labourers Went To Telangana From Khagaria For Work)...