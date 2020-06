मुंबई से गांव लौटे, लोगों को बांटा Coronavirus, बाप-बेटे के खिलाफ FIR

देखने में यह आया है कि बाहरी राज्यों में काम कर वापस लौट रहे प्रवासियों की वजह से संक्रमण दर बढ़ी है (FIR Against 2 Maigrant Labourers Who Escaped From Quarantine Center In Bihar) (Bihar News) (Begusarai News) (Madhubani News)...