अमृतम जलम् अभियान में श्रमदान करने वाली संस्थाएं हुई पुरस्कृत

विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ कार्यक्रम

मां शारदा सहायता समिति ने ६५ संस्थाओं को दिया पर्यावरण प्रहरी सम्मान

संस्थाओं को पुरस्कृत किया।

पौधों की आरती की गई।

Organizations doing Shramdaan in Amritam Jalam campaign were rewarded