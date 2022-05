दृष्टिहीन दिव्यांग को ट्रक चालक ने बनाया बंधक, पैसे छिने

आधी रात में धक्का देकर ट्रक से नीचे उतारा।

भाजपा नेताओं ने दिव्यांग को घर भिजवाया।



बैतूल। आज के समय में लोग दिव्यांगों पर भी रहम नहीं करते हैं। उनसे ही लूटपाट कर ली जाती है। ऐसा ही एक मामला 16 मई की रात में एक दृष्टिहीन दिव्यांग गाड़ीबोरी का निवासी नानेश्वर कारबोड़े के साथ हुआ। ट्रक चालक ने दिव्यांग को खंडवा बैतूल मार्ग पर छोड़ दिया। इसके पहले इस दिव्यांग को एक कांगे्रस नेता की पुण्यतिथि के कार्यक्रम से बाहर निकलते वक्त चालक ने अपने ट्रक में बिठाया। बंधक बनाकर दिव्यांग से ट्रक चालक ने पैसे छिन लिए और उसे खंडवा-बैतूल मार्ग धक्का देकर नीचे उतार दिया। तीन दिनों से यह नेत्रहीन दिव्यांग आते-जाते लोगों से रास्ता पूछकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच शहर के कई लोगों ने उसकी मदद की। गुरुवार सुबह जब बडोरा विशाल पंवार ने बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति की अध्यक्ष गौरी पदम को इस संबंध में जानकारी दी तो उन्होंने भाजपा नेता विकास और विक्रम वैद्य को युवक की मदद के लिए तैयार किया। भाजपा नेताओं ने दृष्टिहीन दिव्यांग की मदद कर उसे टे्रन से घर भिजवा दिया है।

तालाब में मिला युवक का शव

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह कुछ लोग अभिनंदन सरोवर पर पहुंचे तो वहां सीढ़ी पर एक शव नजर आया। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही कोतवाली बैतूल टीआई अपाला सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो यह बात सामने आई है कि वह इधर-उधर घूमते रहता था। कुछ लोगों ने बुधवार शाम को भी युवक को यहां पर देखा था। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। टीआई अपाला सिंह ने बताया कि अभिनंदन सरोवर पर अज्ञात शव मिला था,जिसकी बाद में पहचान कर ली गई है। शव पोस्टमार्टम कराया है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु की वजह स्पष्ट हो सकेगी। मृतक का नाम विशाल पिता सत्यवान मगर (४०) निवासी अंबेडकर वार्ड है।

The blind handicapped was taken hostage by the truck driver, snatched the money