पढ़ें, अस्पताल में मरीज का पीलिया ठीक करने हुई झाड़ फूंक, पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ा

बैतूल। जिला अस्पताल में भर्ती मरीज का पीलिया बीमारी ठीक करने के नाम पर झाड़ फूंक कर सौ रुपए मांगे जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती मरीज को पीलिया बताकर तांत्रिक सौ रुपए लेकर उसका इलाज कर रहा था। जब मामला अस्पताल पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने तांत्रिक को धर दबोचा मरीज के पैसे वापस लौटवाएं। साथ ही तांत्रिक को हिदायत दी कि वह अस्पताल के आसपास न भटके अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

बताया गया कि बुधवार को गेंहूबारसा डुडर निवासी युवक राजेश चौरेकर की तबियत बिगड़ जाने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। राजेश का कहना है कि उसे पीलिया की बीमारी हुई है। अस्पताल में राजेश की तांत्रिक हेमराज ठाकरे निवासी निवारी चिचोली से मुलाकात हुई। तांत्रिक का दावा था कि झाड़-फूंक करने से पीलिया की बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी झांसे में आकर राजेश ने तांत्रिक से झाड़-फूंक करवाई। तांत्रिक ने मरीज से 100 रुपए भी ले लिए। तांत्रिक ने दावा किया था की तीन बार झाड़ ***** करने के बाद बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तांत्रिक ने थाली में सरसों का तेल लेकर जिला अस्पताल के सामने ही झाड़ ***** करना शुरू कर दिया। जैसे ही अस्पताल चौकी पुलिस को इस संबंध में जानकारी मिली पुलिस ने तांत्रिक को अस्पताल में तलाशना शुरू कर दिया। तांत्रिक के पकड़ में आने के बाद चौकी प्रभारी सुरेंद्र वर्मा और प्रधान आरक्षक विजय बडौदे ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो तांत्रिक ने झाड़-फूंक करने के एवज में 100 लेने की बात कबूल की है। अस्पताल चौकी पुलिस ने तांत्रिक से मरीज के 100 रुपए लौटाए और हिदायत दी गई कि अस्पताल में इस तरह से झाड़-फूक कर अंधविश्वास फैलाया गया तो कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

