पढ़ें, जिले में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर क्या बोले कलेक्टर

बैतूल। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर कलक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने चिंता व्यक्त की है। गुरुवार को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए तमाम सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएं। सड़कों पर आवश्यक संकेत चिन्ह लगे हों। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था हो। एंबुलेंस एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं तत्परता से उपलब्ध रहें। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद, जिला परिवहन अधिकारी रंजना सिंह कुशवाहा सहित संबंधित अधिकारी एवं समिति सदस्य मौजूद थे।

दुर्घटना संभावित सड़कों पर हुई चर्चा

नेशनल हाईवे, लहेदरा घाट, रानीपुर रोड सहित अन्य दुर्घटना संभावित सड़कों पर विगत दिनों हुई सडक़ दुर्घटनाओं के कारणों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। साथ ही भीमपुर में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना को भी चर्चा के बिंदुओं में शामिल किया गया। कलक्टर ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्य से जुड़े समस्त विभाग, समस्त अधिकारी सडक़ों के किनारों की स्थिति का भौतिक सत्यापन करें। जहां सडक़ों के किनारे उचित शोल्डर नहीं बनाए गए हैं, वहां शोल्डर बनाए जाएं एवं ध्यान रखा जाए कि शोल्डर निर्माण की कमी के कारण दुर्घटनाएं न हों। लापरवाही से अथवा बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों पर प्रभावी चालानी कार्रवाई की जाए।

बारिश के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

बैठक में वर्षा ऋतु के दौरान यात्री बसों एवं अन्य वाहनों के सावधानीपूर्वक, सुरक्षित संचालन करने के प्रति सचेत करने, बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय जलमग्न सडक़ों, पुल-पुलियाओं से वाहन नहीं निकालने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए गए। ट्रैक्टर ट्रालियों एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाने की कार्रवाई सतत की जाए। साथ ही कहा गया कि बाजारों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने दुकानदारों की सामान रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, ताकि बाजारों में सडक़ें यातायात के लिए खाली रहें।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले २३ के लायसेंस निरस्त किए

जिला परिवहन अधिकारी रंजना सिंह कुशवाहा ने बताया कि विभाग ने विगत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 23 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए। साथ ही यातायात पुलिस ने आठ वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले 14 वाहन चालकों के विरूद्ध चालान बनाकर सात हजार शमन शुल्क वसूला गया। दुर्घटना रोकने के दृष्टिगत 165 ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर लगवाए गए। यातायात पुलिस द्वारा तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरूद्ध 184 चालान बनाकर एक लाख 86 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूला गया है।

