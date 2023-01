दुनियां में कहीं नहीं होती, भरतपुर में इस शाम हुई ‘मड स्केटिंग’, हंसी-हंसी में दो दर्जन पहुंचे आर्थोपेडिक वार्ड

भरतपुरPublished: Jan 24, 2023 06:39:00 pm Submitted by: Gaurav Saxena

Nowhere in the world, 'Mud Skating' took place in Bharatpur this evening, two dozen reached the orthopedic ward laughingly

दुनियां में कहीं नहीं होती, भरतपुर में इस शाम हुई ‘मड स्केटिंग’, हंसी-हंसी में दो दर्जन पहुंचे आर्थोपेडिक वार्ड

Nowhere in the world, 'Mud Skating' took place in Bharatpur this evening, two dozen reached the orthopedic ward laughingly -शहर के चांदपोल गेट से आरबीएम अस्पताल के बीच 3 किमी में पल पल में हुए हादसे

-100 से ज्यादा बाइकर्स सिल्ट पर फिसले, 25 पहुंचे अस्पताल