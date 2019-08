आठ साल से दे रहे थे विद्यार्थियों को धोखा, अब भरतपुर समेत सोसायटी के 11 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों से हटेगा राजकीय शब्द

भरतपुर. 'RAJKIYA' word will be removed from 11 engineering colleges of the society including Bharatpur एक तो युवाओं का इंजीनियरिंग की पढ़ाई से मोहभंग हो रहा है और जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाईकर रहे हैं उनके साथ भी राज्य सरकार वर्षों से धोखा करती आ रही है।