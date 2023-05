जैसलमेर-बाड़मेर तो भूल जाएंगे जब राजस्थान के इस जिले में पानी की कीमत जानेंगे...50 रुपए में एक ड्रम!

भरतपुर May 25, 2023

You will forget Jaisalmer-Barmer when you will know the cost of water in this district of Rajasthan...a drum for Rs.50!

-महंगा पानी खरीदने को मजबूर भरतपुरवासी

-भडक़े लोग, जाम-प्रदर्शन कर निकाली भड़ास

भरतपुर. मरूप्रदेश राजस्थान (Rajasthan) में पिछले दशको में आए अकाल पर कई किताबें लिखी गईं और फिल्में तैयार हुईं। प्रदेश में अब अकाल तो नहीं हैं लेकिन वर्तमान के हाल काबिलेगौर जरूर हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में पानी का कमी तो बार-बार सुनने में आती है लेकिन प्रदेश के पूर्वी द्वार भरतपुर में पेयजल किल्लत के हाल इतने विकट हैं कि लोगों को पचास-पचास रुपए में एक-एक ड्रम पानी की खरीदनेे को विवश होना पड़ रहा है।